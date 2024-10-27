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KKTC Hastanesinde Bebek Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı

KKTC'de bir bebek ölümü sonrası sağlık çalışanları gözaltına alındı, detaylı inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:36
KKTC Hastanesinde Bebek Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı

KKTC'de Bebek Ölümü Üzerine Soruşturma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde gerçekleşen üzücü bir olay sonucunda, 1 bebek yaşamını yitirdi ve 6 bebek entübe edildi. Olayla ilgili sağlık bakanlığı hemen inceleme başlattı ve 4 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Yetkililerden alınan bilgilere göre, başkent Lefkoşa'daki hastanede bebeklerin tedavi gördüğü bölümde, 20 günlük Mihrimah Toymuradov adlı bebek yaşamını yitirdi. Diğer 6 bebek ise kritik sağlık durumlarıyla entübe edildi.

Ailelerin Tepkisi

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Aileler, bebeklere sıvı gıda yerine tıbbi alkol verildiğini öne sürdü.

Resmi Açıklamalar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Yapılacak soruşturmanın takipçisi olacağını belirterek, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Aynı zamanda KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de olayı tüm boyutlarıyla araştıracaklarını, eğer bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını belirtti. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

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