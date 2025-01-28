KKTC İstanbul Başkonsolosu Demirel, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatını ve haberciliğin önemli anlarını kutlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Demirel, oylama sırasında çeşitli fotoğrafları inceleyerek, önemli bir kültürel etkinlikte yer almanın mutluluğunu dile getirdi. KKTC'nin temsilcisi olarak, böyle bir platformda yer almanın önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu tür etkinlikler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kültürel bağların güçlenmesine de katkıda bulunuyor. Fatma Demirel, etkinliğin başarıyla devam etmesini diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.