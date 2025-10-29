KKTC Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Resmi ajans TAK'ın haberine göre etkinlikte protokol üyeleri, askeri yetkililer, kurum temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Protokol ve Tören

Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri ile diğer sivil ve askeri yetkililer, okul, dernek, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erhürman ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Anıt Özel Defterini imzaladı.

Erhürman'ın Mesajı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülüğün Kıbrıs Türk halkına da yol gösterdiğini belirtti. Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin, kurduğu Cumhuriyet ile emanet ettiği çağdaş değerlerin 100 yılı aşkın süredir rehber olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının huzur, güvenlik ve refahını ön planda tutarak ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığını dile getirdi.

"Yegane hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak, emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde, büyük minnet, saygı ve rahmetle sizi anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."

Başçeri'nin Mesajı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyet seviyesinin ötesini hedefleyerek yoluna devam ettiğini, dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalar içinde bölgedeki güvenlik ve barışın tesisinde "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin önemini vurguladı. Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin birlik ve beraberliğinin bölgede adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanmasında giderek daha fazla önem kazandığını belirtti.

Başçeri ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs Türkü kardeşlerle birlikte Türk milletinin haklarını savunmaya devam edeceğini, hiçbir haksızlığa ve hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

