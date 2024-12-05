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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Ana Vatanla İşbirliği Sürecek

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Türkiye ile işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:09
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Ana Vatanla İşbirliği Sürecek

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "KKTC'nin daha ileriye, daha güzel günlere gidebilmesi için ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'ye Ziyaret ve İkili Görüşmeler

Öztürkler, Kurtulmuş'un daveti üzerine Türkiye'ye geldiklerini ifade ederken, burada olmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Heyetler arası görüşmelerde KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında yasama, denetim ve parlamenter hizmetler konusundaki işbirlikleri üzerinde durduklarını kaydetti ve Türkiye'nin bilgi ve donanımından yararlanma konusunda gerçekleştirilecek işbirliklerinin önemini vurguladı.

KKTC'nin 41. Yıl Dönümü ve Türkiye'nin Desteği

Öztürkler, KKTC'nin 41. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "KKTC'nin daha ileriye, daha güzel günlere gidebilmesi için ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin KKTC'ye verdiği ciddi desteklere de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması ve işbirlikleri çağrısının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Öztürkler, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum." dedi.

Sorunlara Dikkat Çekti

Öztürkler, küresel sistemin zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, Gazze'deki soykırımı örnek gösterdi ve bunun sona ermesi çağrısında bulundu. Türkiye ve KKTC'nin güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu yaşanan çatışmaları ve iç savaşları gördükçe, ana vatanımızın desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Hava Savunma Sistemi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2 yıllık bekleme sürecinin ardından İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemi teslim alması iddialarına da değinen Öztürkler, "Bizim için önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğidir. Ana vatanımız bizim yanımızda, güvenlik noktasında bir sıkıntımız yok." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

KKTC'nin tanınması konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirten Öztürkler, Birleşmiş Milletler'in KKTC'ye yönelik kararlarını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

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