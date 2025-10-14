KKTC Meclisi 'İki Devletli Çözüm' Kararını Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, 'Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm' konulu karar önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Karar, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun verdiği 29 oy ile kabul edildi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri oylamaya katılmadı. Genel Kurul'da daha önce komiteden geçen karar önerisi için oylama yapıldı.

Hükümet kanadından değerlendirme

Genel Kurul toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki KKTC’nin tanınması çağrılarını hatırlatarak şunları söyledi: 'KKTC’nin bir halkı ve bir devleti vardır. Biz, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle bugünlere geldik.'

Üstel, federasyon görüşmelerinde Rum tarafının tavizlere rağmen anlaşmaya yanaşmadığını belirterek, örnekler verip uluslararası tanınma süreçlerine dikkat çekti: 'Avrupa’nın göbeğinde Bosna Hersek’te yaşananları hepimiz biliyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararı olmamasına rağmen bugün yüze yakın ülke Bosna Hersek'i tanımaktadır. Gazze’deki ateşkesi biliyoruz. Yaklaşık 157 ülke Filistin’i BM kararı, Güvenlik Konseyi kararı olmadan tanımaktadır.'

Ana muhalefetin tepkisi

Genel Kurul'da söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kararın seçimlere beş gün kala Meclis gündemine getirilmesine tepki göstererek, 'Kıbrıs konusunda Türk halkının ortaklık hakkından vazgeçmeyeceğini' vurguladı. Erhürman, 'Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kararın seçime beş gün kala alındığı tarihte görülmedi. Meclis, seçim maksadıyla kullanılacak bir enstrüman değildir.' dedi.

Erhürman ayrıca kararın Cumhuriyet Meclisi'ne değil Hükümet'e ait olduğunu savunarak, ne Türkiye'nin ne de önceki cumhurbaşkanlarının Kıbrıs Türk halkını azınlık haline getirecek bir görüşmede bulunmadığını söyledi.

'Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm' Karar Önerisinin Metni

Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen karar önerisi metninde şu ifadelere yer verildi:

'KKTC'ye yönelik haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması için çalışılması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması yönündeki çabaların hızlandırılması, 'iki devletli' uzlaşının Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı barışın temelini teşkil ettiğinin uluslararası topluma anlatılması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, dünyadaki gelişmeleri ve değişmekte olan dengeleri göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik içinde olunması, ana vatan Türkiye ile sıkı bir çalışma içine girilmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce bu hedeflere ulaşabileceğine inanmaktadır.'

Öneride ayrıca KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) tam üyeliği de hedefler arasında yer alırken, Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna bağlı olduğu vurgulanarak 'Bağımsızlık benim karakterimdir' ifadesine atıf yapıldı.

