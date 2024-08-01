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KKTC'nin 1 Ağustos Direniş Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

KKTC'nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenle kutlandı. Katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:26
KKTC'nin 1 Ağustos Direniş Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

KKTC'nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı", Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen özel bir törenle kutlandı. Etkinlik, Gazi Orduevi'nde gerçekleştirildi ve birçok önemli misafiri ağırladı.

Törene Katılanlar

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, KKTC'nin Askeri Ataşesi Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin ile kuvvet komutanları ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. Ayrıca çok sayıda davetli bu anlamlı gün için bir araya geldi.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Tören, şehitlere saygı duruşu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Albay Mahmut Gergin, 1 Ağustos'un tarihsel önemine vurgu yaparak, 1571 yılında Kıbrıs Adası'nın Osmanlı tarafından fethedilmesinin Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs'ın Tarihi ve Mücadele Ruhu

Gergin, Osmanlı döneminde adanın uzun yıllar barış içinde yönetildiğini belirtti ve 1950'li yıllarda EOKA örgütü karşısında direnişin şart olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğunu söyledi. 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'a barış getirdiğini vurguladı.

KKTC'nin Varlığı ve Önemine Dair Mesajlar

"1 Ağustos, Türk milletinin ve devlete bağlılığın simgesi olan KKTC'nin varoluş tarihinin önemli bir günüdür. Bu gün, Türklüğün Kıbrıs’taki kalıcılığının mührünün vurulduğu bir tarihtir. Kutlu olsun" diyen Gergin, katılımcılara teşekkür etti.

Pasta Kesimiyle Kutlama Sona Erdi

Konuşmaların ardından etkinliğin finali olarak pasta kesimi gerçekleştirildi. Bu coşkulu kutlama, KKTC'nin bağımsızlık ve varoluş mücadelesine olan bağlılığı pekiştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı başkent Ankara'da Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene yabancı misyon temsilcileri katıldı.

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