KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı

KKTC'nin Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan KKTC Temsilciliği'nde düzenlenen görkemli bir resepsiyon ile kutlandı.

Davetliler Arasında Önemli İsimler

Etkinlikte, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ve eşi Süleyman Soylu, misafirleri karşılayarak tebrikleri kabul etti. Resepsiyon, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer gibi önemli diplomatları ağırladı.

NATO Temsilcileri de Etkinlikte Yer Aldı

Ek olarak, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, NATO Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümamiral İsmail Güldoğan, NATO Askeri Karargahı Ortaklıklar Direktör Yardımcısı Tuggeneral Eray Üngüder ve diğer askeri yetkililer de etkinliğe katıldı.

Özgün İkramlar ve Kapanış

Davetlilere, KKTC'ye özgü lezzetli ikramların sunulmasının ardından, bu anlamlı resepsiyon sona erdi. Kutlamalar, KKTC’nin uluslararası alandaki varlığını ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü, Belçika'da KKTC Brüksel Temsilciliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı. KKTC Brüksel Temsilcilik konutunda düzenlenen davette, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ve eşi Süleyman Soylu tebrikleri kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü, Belçika'da KKTC Brüksel Temsilciliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı. KKTC Brüksel Temsilcilik konutunda düzenlenen davette, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ve eşi Süleyman Soylu tebrikleri kabul etti.