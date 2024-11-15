KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. Yılına Özel Tören

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'in ev sahipliğinde, Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe, siyasi partilerin temsilcileri, askeri yetkililer, gaziler ve KKTC'den gelen misafirler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Program, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı ve ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi İstiklal Marşı ile devam etti.

Başkan Demirel’in Anlamlı Konuşması

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Demirel, Kıbrıs Türk halkının asırlardır devam eden varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığını belirtti. Demirel, bu mücadelede büyük bedeller ödendiğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türkleri hakları ve özgürlükleri için direndiler ve başarıya ulaştılar" ifadesini kullandı.

KKTC'nin varlık ve güçlenme mücadelesinin süregeldiğinin altını çizen Demirel, Kıbrıs'taki Türk varlığının uluslararası alanda kabul görmesi için liderlerin önemli rol oynadığını belirtti. "Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde bu varlık tüm dünyaya haykırıldı," diye ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Destek Vurgusu

Konuşmasına devam eden Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye olan desteğinin her zaman sürdüğünü ifade ederek, "Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye, bizlere inanarak geleceğe umutla bakmamızı sağladı" dedi.

15 Kasım 1983’te kurulan KKTC’nin uluslararası arenada tanınma çabalarını sürdürerek, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmeye devam ettiğini ifade eden Demirel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm şartının BM belgelerine kaydedildiği bilgisini paylaştı. KKTC’nin ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılımını vurguladı.

Etkinlik Sonuçlandı

Program, konuşmaların ardından son buldu ve katılımcılar, KKTC’nin tarihi ve mücadelesini bir kez daha yürekten andı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. KKTC İstanbul Konsolosu Fatma Demirel (sol 2) de törene katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. KKTC İstanbul Konsolosu Fatma Demirel (sol 2) de törene katıldı.