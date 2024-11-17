KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü Londra'da Kutlandı

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü, Londra'da düzenlenen muhteşem bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere Parlamentosunun Lordlar ve Avam Kamarası üyeleri ile birlikte çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Kesan, konuşmasında, "KKTC, varoluşu, özgürlüğü, egemenliği ve hakları için yıllarca mücadele eden ve esarete boyun eğmemek için canı pahasına direnen kahraman Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin en kıymetli eseridir," dedi.

Kıbrıs konusunda yürütülen müzakerelerin, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısız olduğuna dikkat çeken Keskin, "Ada'da adil ve sürdürülebilir bir anlaşma ancak mevcut gerçekleri esas alan bir vizyonla mümkündür," ifadesini kullandı.

Keskin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyü tescil eden iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. "Birleşik Krallık'tan beklentimiz, Kıbrıs meselesinde Ada'daki somut gerçeklerle uyumlu bir yaklaşım benimsemeleri ve Kıbrıs Türk halkına yönelik eşitlik temelinde somut adımlar atmalarıdır," diye ekledi.

Ayrıca, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu üyelerinin de KKTC'nin daha da ilerlemesi için üzerine düşen görevin bilincinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin sonunda ise KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü, Londra'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in (fotografta) ev sahipliğinde verilen resepsiyon verildi. Keskin, etkinlikte konuştu.