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KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Trabzon'da Kutlandı

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da bir resepsiyon düzenlendi. Konsolos Erek Çağatay, Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:59
KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Trabzon'da Kutlandı

KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Kutlamaları Trabzon'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da anlamlı bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyonda Öne Çıkan Açıklamalar

KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alabilmek için mücadele etmeye devam ettiğini belirtti.

Çağatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda KKTC'ye verdiği desteği vurgulayarak, "Anavatan Türkiye'mize mücadelemizin her aşamasında yanımızda olduğu için müteşekkiriz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan ilişkilerin pekiştirilerek artırılması adına Trabzon'umuzun koymakta olduğu katkı da büyüktür," ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve Etkinlik Detayları

Resepsiyona Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve sivil toplum örgütleri de katıldı. KKTC'nin yıl dönümü pasta ile kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve sivil toplum örgütleri de katıldı. KKTC'nin yıl dönümü pasta ile kutlandı.

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