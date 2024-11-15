KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Mesajlar

KKTC'nin 41. Kuruluş Yılıne Kutlaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılını coşkuyla kutladı. Kabine üyeleri, sosyal medya hesaplarından "KKTC 41 yaşında" etiketiyle yapılan kutlamalarla önemli mesajlar paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Vurgu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dost ve kardeş ülke KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla "Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarını korumaya ve haklı davalarında en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Bağımsızlık Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coşkusunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. KKTC'nin 41. kuruluş yılı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türkü Kardeşlerimiz Asla Yalnız Değildir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutlayarak, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz asla yalnız değildir." dedi.

Çevre Bakanı'ndan Bağımsızlık Mücadelesine Destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "41 yıl önce bugün dünyaya bağımsızlığını ilan eden Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

İçişleri Bakanı'ndan Saygı Duruşu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andı.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız. Tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Eğitim Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutlayarak, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kutlama Mesajı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.