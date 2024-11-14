KKTC'nin Kuruluşunun 41. Yılı: Tanıkların Anıları

KKTC'nin Kuruluşunu Anlatan Tanıklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41 yıl önceki kuruluşu, tarihsel bir dönüm noktası olarak hatırlanıyor. KKTC'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Bayram, zamanın zorluklarını ve sevinç dolu anlarını şu sözlerle dile getirdi: "Devletin kuruluş bildirgesini 14 Kasım gecesi imzaladık."

Dört Dört Sürecin Anlatımı

Bayram, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, uluslararası baskılar nedeniyle, KKTC'yi büyük bir gizlilik içinde ilan ettiğini ifade etti. "Toplantılarda onların liderine, 'Hazretleri' bizimkine ise 'Bay' deniliyordu. Bu ikilik, KKTC'nin kurulmasının zaruri hale geldiğini gösteriyordu," diye konuştu.

KKTC, 15 Kasım 1983'te resmen ilan edildi. Bayram, o dönemde Türkiye'yi ziyaret ederken aldığı önemli bir uyarı ile KKTC'nin kuruluşuna hazırlık yaptıklarını anlattı.

Tarihsel Anların İfadesi

14 Kasım gecesi yapılan toplantıda, "Devletin kuruluş bildirgesini imzaladığımız an onurlu ve sevinçliydi." diye belirten Bayram, iletişimi yalnızca belirli kanallar aracılığıyla sağladıklarını sözlerine ekledi.

KKTC'nin kuruluş aşamaları, daha önceki Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden geçmişti. Bayram, Denktaş’ın, halkı devletin kurulmasına hazırlayıcı bir rol üstlendiğini vurguladı.

İlk Meclis ve İnanılmaz Sevinç

KKTC'nin kuruluşundan sonra, Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan Kenan Akın, bu süreçte hissettiklerini paylaştı. “İkinci bir Türk devletinin kurulacağına inancımız sonsuzdu," diyerek, halkın egemenliğini sağlamak için sürekli çaba harcadığını belirtti.

Ayrıca, “Devlet kurulunca müthiş bir sevinç yaşadık. O mutluluğu kelimelerle tarif edemem.” ifadesinde bulunarak, devletin her zaman yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.