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KKTC Silahlı Kuvvetler Günü'nde Türkiye'nin Varlığına Vurgu

Bakan Güler, KKTC Silahlı Kuvvetler Günü'nde Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının önemine dikkat çekti ve barış için yapıcı politikalar vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:06
KKTC Silahlı Kuvvetler Günü'nde Türkiye'nin Varlığına Vurgu

KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Silahlı Kuvvetler Günü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Tarihi Gerçeklerin Vurgusu

Güler, "Türkiye'nin adadaki varlığını farklı bir şekilde tanımlamak, tarihi gerçeklerin üstünü örtmeye yönelik bir algı çabasıdır." diyerek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine dikkat çekti.

Barış Harekatı'nın 50. Yılı

Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirten Güler, "Kıbrıs Türkü bağımsızlık iradesinden asla ödün vermemiştir, Türkiye her zaman onların yanındadır." şeklinde konuştu.

Önerilen Çözüm Süreci

Bakan Güler, Kıbrıs'ta yaşanan sorunların sadece askeri değil, siyasi boyutları da olduğunu ifade etti. "Makul ve sürdürülebilir çözümleri her zaman destekledik, ancak karşılık bulamadık." dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın Tanıtımı ve Yapıcı Yaklaşım

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanınırlığını artıracak girişimlere devam ettiklerini söyleyen Güler, "KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız." vurgusunu yaptı.

Sözlerinin Ardında Eylem

Türkiye'nin Kıbrıslı kardeşlerinin güvenliği için gereken tüm adımları atacağını da dile getirerek, "Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi. Konuşmalar sonrası yıl dönümü pastası kesildi.

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