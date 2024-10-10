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KKTC Vatandaşları Lübnan'dan Mersin'e Tahliye Edildi

Türkiye, Lübnan'dan KKTC vatandaşlarını tahliye ederek Mersin'e ulaştırdı. Olayla ilgili detaylar...

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:36
KKTC Vatandaşları Lübnan'dan Mersin'e Tahliye Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vatandaşları Mersin'e Ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye edilen 24 KKTC vatandaşı ve aile üyelerinin Mersin'e vardığını açıkladı.

Tahliye Süreci ve Koordinasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen 24 KKTC vatandaşı ve ilk derece akrabalarının Türk Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiyle Beyrut Limanı'ndan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Teşekkür Mesajı

Aynı açıklamada, tahliye sürecinde gösterilen destek nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür edildi.

Hayatını Kaybeden Vatandaşın Cenazesi

Tahliye sırasında genel sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybeden KKTC vatandaşı Said Ezbeki’nin cenazesinin, Mersin'den KKTC'ye helikopterle götürülerek Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna teslim edildiği ifade edildi.

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