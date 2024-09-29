Klasik Otomobil Tutkunlarından Prostat Kanseri Farkındalığı

Klasik Otomobillerle Prostat Kanserine Dikkat Çekildi

Başkent Ankara'daki klasik otomobil meraklıları, prostat kanseri ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi.

Eşzamanlı Olarak Düzenlendi

Bu etkinlik, dünya genelinde farklı şehirlerde aynı anda gerçekleştiriliyor. Ankara'daki etkinliğe yaklaşık 40 klasik otomobil sürücüsü katıldı ve buluşma noktası olarak Söğütözü’ndeki bir kafe belirlendi.

Eski Modaya Uygun Kıyafetler

1984 yılından önce üretilmiş klasik otomobilleriyle etkinliğe katılan sürücüler, dönemin modasına uygun kıyafetler giyerek nostaljik bir atmosfer oluşturdu.

Şehir Turu ve Beypazarı Festivali

Etkinliğin ardından sürücüler, başkentte şehir turu yaptı ve daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye doğru yola çıktı.

Etkinliğin Amacı

Grubun Ankara temsilcisi Kayra Kolak, etkinliğin amacı hakkında bilgi vererek, hem prostat kanserine dikkat çekmek hem de klasik otomobil tutkunlarını başkent halkıyla buluşturmak istediklerini belirtti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu. 1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.