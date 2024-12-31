DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,71 0,16%
ALTIN
2.972,66 -0,35%
BITCOIN
3.385.272,74 -1,24%

Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak

Knidos Antik Kenti'ndeki kaçak restoran, arkeolojik kazılar için kaldırılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bilgi geldi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:27
Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak

Kaçak Restoran Kaldırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'nde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan restoranın kaçak yapı olduğunu duyurdu. Bu restoranın kaldırılmasıyla birlikte, aynı bölgede arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirileceği açıklandı.

Restoranın Tarihçesi ve Yıkım Kararları

Açıklamada, 3349 No'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların ortadan kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 kez yıkım kararı alındığı, ancak bu kararların yerel yönetimlerce hayata geçirilmediği vurgulandı. Böylece, bölgede ulusal değer taşıyan yapılara zarar verme riski devam etti.

Arkeolojik Kazılar ve Çevre Düzenleme Projesi

Knidos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ise Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından sürdürülmektedir. Restoran yapısının bölgeden kaldırılması sonrasında, kazı alanı üzerinde Çevre Düzenleme Projesi kapsamında bilimsel kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülecek. Bu projelerle, toprak altında kalmış olan ve Knidos'a değer katacak eserlerin gün yüzüne çıkarılması hedeflenmektedir.

Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan çevre düzenleme projesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun bir şekilde ilerleyecektir.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak
2
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti
3
SETA Panelinde 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri Ele Alındı
4
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
5
Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti
6
Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor
7
Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler