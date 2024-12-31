Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak

Kaçak Restoran Kaldırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'nde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan restoranın kaçak yapı olduğunu duyurdu. Bu restoranın kaldırılmasıyla birlikte, aynı bölgede arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirileceği açıklandı.

Restoranın Tarihçesi ve Yıkım Kararları

Açıklamada, 3349 No'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların ortadan kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 kez yıkım kararı alındığı, ancak bu kararların yerel yönetimlerce hayata geçirilmediği vurgulandı. Böylece, bölgede ulusal değer taşıyan yapılara zarar verme riski devam etti.

Arkeolojik Kazılar ve Çevre Düzenleme Projesi

Knidos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ise Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından sürdürülmektedir. Restoran yapısının bölgeden kaldırılması sonrasında, kazı alanı üzerinde Çevre Düzenleme Projesi kapsamında bilimsel kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülecek. Bu projelerle, toprak altında kalmış olan ve Knidos'a değer katacak eserlerin gün yüzüne çıkarılması hedeflenmektedir.

Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan çevre düzenleme projesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun bir şekilde ilerleyecektir.