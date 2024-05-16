Kobani Davası kararının ardından Diyarbakır, Tunceli, Batman ve diğer illerde yasak geldi

8 ilde yürüyüş ve toplantı yasağı

Türkiye, Kobani Davası'nda verilen karar sonrası bir dizi önlemlerle sarsıldı. Diyarbakır, Tunceli, Batman, Bingöl, Ağrı, Mardin, Siirt ve İzmir gibi illerde, milli güvenliğin korunması ve asayişin sağlanması amacıyla eylem ve toplantılar 4 gün boyunca yasaklandı.



Valilikler tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Kobani Davası'nın ardından ortaya çıkabilecek toplumsal huzursuzluk ve çatışma riskine karşı alınan bu tedbirlerin önemine vurgu yapıldı. Diyarbakır Valiliği özellikle daha önce yaşanan 6-8 Ekim 2014 olaylarına atıfta bulunarak, terör örgütü sempatizanlarının ve radikal grupların olası olayları sözde protesto etmek adı altında provoke etme çabalarını engellemek için bu kararın alındığını belirtti.

Kobani Davası'nda alınan kararlar da Türkiye genelinde yankı buldu. Tahliye, beraat ve ceza kararlarının ardından bazı illerde eylem ve gösteri çağrıları yapılmıştı. Ancak valiliklerin aldığı tedbirlerle birlikte bu tür etkinliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kobani Davası'nda Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, bazı sanıkların tahliye edildiği ve bazılarının beraat ettiği belirtildi. Ancak mahkeme, Kobani olayları sırasında yaşanan ölümlere ilişkin bazı sanıklar hakkında suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.