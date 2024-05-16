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Kobani Davası’nda Demirtaş için karar açıklandı: 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş ve Figen Yükseldağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın karar duruşması bugün görüldü. Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası, Selahattin Demirtaş hakkında ise 42 yıl hapis cezası kararı verildi.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:33
Kobani Davası’nda Demirtaş için karar açıklandı: 42 yıl hapis cezası

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani Davası’nda bugün kararı açıkladı. Daha önce iki kez kararı açıklamayı erteleyen mahkeme, bugün 130 sayfalık kararı okudu. Karar okunurken duruşmada yer alan avukatlar, karara tepki gösterdi. Dava salonunda yer alan avukatlar, hüküm açıklanırken slogan ve ıslıklarla kararı protesto ederek, salonu terk etti.

Avukatlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın izlediği davada karar açıklandı. Açıklanan karara göre Eski HDP Eş Başkanlarından Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası, Selahattin Demirtaş hakkında ise 42 yıl hapis cezası kararı verildi. İki isim için de tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.

Diğer kararlar ise şöyle:

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için de örgüt üyeliği suçlaması ile 10 yıl hapis cezası verildi.

Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel’e 12’şer yıl, Ayla Akat Ata’ya ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ancak içeride tutuklu olarak geçirdikleri süre göz önüne alınarak bu isimler için tahliye kararı verildi.

Mahkeme Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Bircan Yorulmaz gibi isimlerin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında ise beraat kararı verdi.

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