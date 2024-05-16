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Kobani Davası’nda karar günü: Yoğun güvenlik önlemleri alındı

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası’nda bugün karar duruşması görülecek. Duruşma nedeniyle, Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:25
Kobani Davası’nda karar günü: Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Kobani Davası’nda karar duruşması, bugün (16 Mayıs) görülecek. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde, Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Davada, HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu HDP üye ve yöneticileri yargılanıyor. 

Bugün yapılacak olan duruşmada, 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz yargılanan ve firari 72 kişi hakkında kararın verilmesi bekleniyor. Savcı tarafından, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmişti.

Çevik kuvvet ve TOMA araçları cezaevi önünde

Duruşmanın yapılacağı Sincan Cezaevi önünde ve çevresin yoğun şekilde güvenlik önlemleri alındı. Çevrede çok sayıda çevik kuvvet aracı ve TOMA, hazır bir şekilde tutuluyor. Ayrıca görev yapmak üzere yüzlerce çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de Sincan cezaevi önü ve çevresinde hazır olarak bulunuyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis helikopteri de devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

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