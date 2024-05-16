Kobani Davası’ndan karar açıklandı: Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay, Ahmet Türk’e 10 yıl hapis

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu HDP üye ve yöneticilerinin yargılandığı davada karar, bugün (16 Mayıs) verildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 18’i tutuklu 108 isim için karar verildi.

Avukatlar ise karara tepki gösterdi. Mahkeme kararı okunurken, ilk olarak sıralara vurarak kararı protesto eden avukatların, daha sonra slogan ve ıslıklarla salonu terk ettiği görüldü.

Mahkeme tarafından verilen kararlar

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası ve ismin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Mahkeme, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e örgüt üyesi olma suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Ayla Akat için 9 yıl 9 aylık hapis cezası verildi ancak Akat’ın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak hakkında tahliye kararı verildi.

Altan Tan, Aysel Tuğluk, Ayhan Bilgen, Bircan Yorulmaz gibi isimler için ise beraat kararı verildi.

Duruşmayı çok sayıda avukat ve kişi takip etti

Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukat ve yüzlerce kişi karar duruşmasını izlemek için Sincan Cezaevi’ne geldi. Emniyet, Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Duruşmaya DEM Parti ve CHP heyetleri ile birlikte çeşitli sol parti temsilcileri de katıldı.