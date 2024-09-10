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Kobani Olaylarına İlişkin Eski HDP Milletvekilleri Yargı Süreci Devam Ediyor

Kobani olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkında yargı süreci sürerken sanıkların beraat talepleri gündemde.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:16
Kobani Olaylarına İlişkin Eski HDP Milletvekilleri Yargı Süreci Devam Ediyor

Kobani Olaylarına Dair Dava Devam Ediyor

Kobani protestoları bahanesiyle 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin olarak 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili, 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve başka ceza talepleriyle yargılanıyor. Dava süreci, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdürülüyor.

Duruşma Detayları

Mahkemeye video konferans yoluyla katılan sanıklardan Hüda Kaya ve avukatı, duruşmaya katılan diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pekgözegü ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, beklenen tanıkların duruşmaya katılmadığını belirterek, cumhuriyet savcısının dinlenmeyen tanıkların ifadelerinin beklenmesi talebinin değerlendirileceğini ifade etti.

Savunmalar ve Talepler

Duruşmada, sanık Kaya, dosyadaki HTS raporlarının onun suçsuzluğunu kanıtladığını savunarak beraat talep etti. Kaya, "Şiddeti hiçbir zaman savunmadım. Bu dava, siyasallaştırılmış bir intikam davasıdır," şeklinde konuştu.

Paylan'ın avukatı, müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını talep ederken, diğer sanıkların avukatları da beraat kararı verilmesi yönünde istekte bulundu.

Mahkeme Kararı ve İddianame

Mahkeme, Kaya hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına ve firari sanıklar hakkında yakalama emri uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, eylemler sırasında 37 kişinin öldüğü ve pek çok suçun işlendiği belirtildi. Eski milletvekilleri Kaya, Pekgözegü, Paylan ile yeni dönemdeki sanıklar Kurtulan ve Dundar’ın, eylemlerin gerçekleştirilmesinde fikir birliği içerisinde oldukları iddia ediliyor.

Sanıkların, 37 kişiye yönelik öldürme ve devletin birliği ile ülke bütünlüğünü bozma suçlarından 38’er kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı vurgulanıyor.

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