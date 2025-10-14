Kobler: Gazze'de Kalıcı Barış İçin İsrail'e Uluslararası Baskı Artmalı

CÜNEYT KARADAĞ - Almanya'nın eski Filistin temsilcisi Martin Kobler, Gazze'deki ateşkes ve ileriye dönük barış sürecini AA muhabirine değerlendirdi. Kobler, sürdürülebilir bir barış için uluslararası desteğin ve İsrail üzerindeki baskının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ateşkesten siyasi sürece: Baskı şart

Kobler, Batı Şeria'nın Eriha kentinde 1994–1997 yılları arasında Almanya'nın büyükelçisi olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Filistinlilerin onurunu, özgürlüğünü ve birçok ülkenin tanıdığı bir Filistin devletini kabul etmeleri için İsraillilere baskı yapılmasına daha fazla ağırlık verilmelidir." dedi.

Sadece ateşkesi sürdürmek için değil, anlamlı bir siyasi süreci ilerletmek üzere uluslararası baskının sürdürülmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Kobler, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasının umut verdiğini ancak başarısının sürekli uluslararası katılıma bağlı olduğunu söyledi.

Kobler, "İlk aşama ile olumlu bir ivme kazanıldı ve bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Çünkü ne zaman bir durgunluk olursa, gerileme olacaktır." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin rolü

Kobler, Trump'ın planının siyasi ağırlık ve yasal otorite kazanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayının önemli olduğunu savundu: "Bunu BM Güvenlik Konseyi'ne götürmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir Amerikan planı, dolayısıyla Amerikalılar veto etmeyecek. Ruslar, Çinliler ve Avrupalılar da elbette veto etmeyecek."

Silahsızlanma ve nihai statü tartışmaları

Silahsızlanma aşamasını "en zor ve karmaşık konulardan biri" olarak niteleyen Kobler, rehinelerin serbest bırakılması ve esir takasından sonra sonraki adımların henüz net olmadığını vurguladı: "Bir sonraki adım Hamas'ın silahsızlandırılması. Bu henüz müzakere edilmedi, kimsenin bir planı yok."

Geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirten Kobler, Oslo sürecinin açık bıraktığı nihai statü konularının bugün tekrardan tartışılmasının önemine dikkat çekti: "Nihai durumu konuşmak ve nihai statü konularını tartışmak önemli. Oslo bunu açık bıraktı. Trump'ın planı da bunu açık bırakıyor."

Kobler, Trump planının esir ve tutukluların takası, Hamas'ın silahsızlandırılması, insani yardım ve Gazze'nin yeniden inşasına odaklandığını, ancak uzun süredir çatışmayı besleyen sınırlar, yasadışı yerleşimler ve iki devletli çözüm gibi temel konuları es geçtiğini söyledi. "İlerlemek için bu konuların tartışılması gerekiyor, çünkü Filistinliler güvenlik, özgürlük ve haysiyet istiyorlar. İsrailliler ise güvenlik ve Yahudi devletinin kimliğini korumak istiyorlar."

Kobler, bu süreçlerin halklar arasında tartışılması gerektiğini, uluslararası toplumun yardımcı olabileceğini ancak kararların nihayetinde halka ait olduğunu belirtti: "Biz yardımcı olabiliriz, toplantılara katılabiliriz, toplantılar düzenleyebiliriz, ancak karar vermek halklara kalmıştır."

Almanya'nın rolü ve insani yardım

Almanya'nın İsrail'e Gazze savaşını sona erdirme konusunda yeterince baskı uygulamadığı eleştirisini yineleyen Kobler, Avrupa'da bu konuda bir engel olarak görüldüklerini belirterek daha aktif bir rol beklediğini söyledi: "İsrail'e karşı yaptırımlara ve bu orantısız savaşı ve Gazze'deki toplu katliamları durdurmak için İsrail'e baskı uygulamak amacıyla daha sert önlemlere katılmadık."

Kobler, Alman hükümetinin Gazze'nin yeniden inşası için Mısır ile bir konferans planladığını aktararak, tek başına Almanya ve Mısır'ın yeterli olmayacağını ifade etti: "Önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar ABD doları gerekecek. Harabeye dönen yerlerin enkazının kaldırılması ve binaların yeniden inşası beş yıl sürecek. Ve şu anda en acil ihtiyaç, hastanelerin ve okulların yeniden inşa edilmesi ve temiz su temin edilmesidir."

Almanya'nın asker gönderme konusundaki isteksizliğinin tarihsel nedenlerle anlaşılabilir olduğunu belirten Kobler, olası bir senaryoda Alman askerleri ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşanmasının Berlin için kabul edilemez olduğunu söyledi: "Bir senaryo düşünün. Gazze'de Alman askerleri var ve İsrail savunma güçleri bir tür tepki gösteriyor. O zaman Alman askerleri İsrail askerlerine ateş etmek zorunda kalır. Bu, Almanya için tamamen hayal edilemez bir durum."

Almanya’nın eski Filistin temsilcisi Martin Kobler, Gazze’de sürdürülebilir bir barış için uluslararası desteğin ve İsrail üzerindeki baskının devam etmesi gerektiğini belirtti. Batı Şeria’nın Eriha kentinde 1994–1997 yıllarında Almanya’nın büyükelçisi olarak görev yapan Kobler, AA muhabirine Gazze’deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.