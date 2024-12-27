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Kocaali'de Sağlık Personeline Yapılan Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personeline yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:48
Kocaali'de Sağlık Personeline Yapılan Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Sağlık Personeline Silahlı Saldırı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 21 Aralık Cumartesi günü, sağlık personeli Furkan K. (27) ile ilgili gerçekleşen silahlı saldırı sonrası, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, otomobille nöbete giden sağlık personeli Furkan K.'nin hastaneye yakın bölgedeyken başka bir araçtan silahla ateş açılmasıyla meydana geldi. Yaralanan Furkan K., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. O.S. (22) ve U.E. (29) İstanbul’da, Z.C.T. (31) ise Sakarya’da yakalandı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaali Adliyesine götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan O.S. ve U.E. tutuklanırken, Z.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin alacak verecek meselesi nedeniyle aracın eski sahiplerinden Y.S.'yi hedef almak istedikleri ve bu nedenle yanlışlıkla Furkan K.'ya ateş ettikleri öğrenildi.

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