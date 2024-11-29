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Kocadağ Yaylası Beyaza Büründü: Doğaseverlerin Yeni Uğrak Noktası

Samsun'un Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından muhteşem bir beyaz örtüyle kaplandı. Doğaseverler için vazgeçilmez bir destinasyon.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:58
Kocadağ Yaylası Beyaza Büründü: Doğaseverlerin Yeni Uğrak Noktası

Kocadağ Yaylası Beyaza Büründü

Samsun'un Atakum ilçesinde, 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Her mevsim doğaseverlerin gözdesi olan bu yayla, doğa turizminde önemli bir yere sahip.

Doğa Sporlarının Merkezi

Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Kocadağ Yaylası, aynı zamanda Samsun manzarasını izlemek isteyenler için de popüler bir mekân konumunda. Sahile 19 kilometre mesafede yer alan bu eşsiz yer, gün içinde değişen mevsim atmosferiyle macera arayanların tercih ettiği rotalardan biri haline gelmiştir.

Kar yağışının ardından güzelliği daha da artan Kocadağ Yaylası, dronla yapılan çekimlerle de gözler önüne serildi. Büyüleyici manzaralar, doğa tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından beyaz...

Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından beyaz...

Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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