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Kocaeli, Bartın ve Düzce'de Sis Hakim

Kocaeli, Bartın ve Düzce'de etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:59
Kocaeli, Bartın ve Düzce'de Sis Hakim

Kocaeli, Bartın ve Düzce'de Sis Etkisi

Kocaeli, Bartın ve Düzce'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Kocaeli kent merkezinde sıcaklık 8 derece olarak ölçülürken, sis nedeniyle sürücülerin yolda dikkatli ilerlemeleri gerektiği belirtildi.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda sık sık uyarıyor. Bu sis, İzmit Körfezi'nde de etkisini göstererek bazı gemi, iskele ve marinaların silüet görüntülerine neden oldu.

Bartın'da Görüş Mesafesi Düşüyor

Bartın'da ise sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolları ile kent merkezinde etkisini hissettirdi. Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bu bölgelerde, hızlarını azaltarak araçlarının farlarını açarak seyahat ediyor.

Düzce'de Dikkat Uyarıları Yapılıyor

Anadolu Otoyolu üzerinde, Düzce ve Kaynaşlı gişelerinde ve çevre yollarında da sis yaşanmakta. D-100 kara yolunu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'na yönlendiren Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da aynı durum gözlemleniyor. Bu alanlarda trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hız yapmamalarını ve takip mesafelerini korumalarını talep ediyor.

Ayrıca, Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımları ile Kaynaşlı'da da etkili olan sis, Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerine kadar ulaştı ve manzarası ile dikkat çekti.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımları ile Kaynaşlı'da da sis etkili oldu. Sis altındaki ova...

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımları ile Kaynaşlı'da da sis etkili oldu. Sis altındaki ova, Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinden görüntülendi.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımları ile Kaynaşlı'da da sis etkili oldu. Sis altındaki ova...

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımları ile Kaynaşlı'da da sis etkili oldu. Sis altındaki ova, Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinden görüntülendi.

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