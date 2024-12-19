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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Müsilaj Uyarısı: 20-22 Metre Derinlikte Yoğun Tabaka Tespit Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj ile ilgili yapılan bilimsel tespitleri paylaştı ve durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:34
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Müsilaj Uyarısı: 20-22 Metre Derinlikte Yoğun Tabaka Tespit Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Müsilaj Açıklamaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile ilgili bilim insanlarının yaptığı tespitleri açıkladı. 20-22 metre derinlikte yoğun bir müsilaj tabakası bulunduğunu belirten Büyükakın, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Marmara Denizi'ndeki Kirlilik Sorunu

Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında müsilaj ile ilgili yapılan toplantılar sonucunda 22 maddelik bir eylem planı ilan edildiğini söyledi. Bu planın en önemli maddelerinden birinin, evsel atıklara yönelik arıtma sistemlerinin kurulması olduğunun altını çizdi.

Her gün Marmara Denizi'ne, yaklaşık 4,5 milyon metreküplük kanalizasyon suyu deşarj edildiğini ifade eden Büyükakın, bunun %53'ünün yalnızca ön arıtma ile boşaltıldığını belirtti. Ön arıtmada azot ve fosforun uzaklaştırılmadığını vurgulayan Büyükakın, bu besin maddelerinin müsilaja neden olan mikroorganizmaların besin kaynağı olduğunu kaydetti.

İstanbul'un Etkisi ve Evsel Atıkların Rolü

Büyükakın, İstanbul'dan gelen evsel atık suyun, denizdeki azot ve fosfor miktarını artırarak müsilajın kaynağı olan bakterinin çoğalmasına neden olduğunu belirtti. Kocaeli'nde 23 arıtma tesisi olduğunu dile getiren Büyükakın, bu tesislerin sayesinde Marmara Denizi'ne deşarjın engellendiğini ancak diğer illerdeki kirliliğin Kocaeli'ne de yansıdığını aktardı.

Bilim İnsanları ile İşbirliği

Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile temas kurduklarını ve bilim insanlarının müsilajı engelleme noktası üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti. İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları ile kirliliğin etkisinin azaltıldığını açıkladı.

Son olarak, Marmara Denizi'nde oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle diğer canlı türlerinin olumsuz etkilendiğini ve bu durumun düzeltilmesi için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj (deniz salyası) ile ilgili...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj (deniz salyası) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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