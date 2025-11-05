Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı T.K. yakalandı; hakkında 29 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:55
Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü

Şüpheli T.K. yakalandı, ele geçen eşyalar sahibine teslim edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım tarihinde Çayırova ilçesinde meydana gelen 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili başlattıkları çalışmayı sonuçlandırdı.

Yapılan araştırmada olayın, daha önce 5 ayrı suç kaydı bulunan T.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, 4 Kasım tarihinde Çayırova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Yapılan sorgulamada T.K.'nin ayrıca 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE 140 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ, POLİS...

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE 140 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. HAKKINDA 29 YIL 11 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI TUTUKLANDI.

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE 140 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ, POLİS...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'dan Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararına Sert Tepki
2
14. Rize Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Başladı
3
Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı
4
Ordu'da Taş Ocağı Göçüğünde 1 İşçi Öldü, 1 Kayıp
5
ŞOK Marketler 9 Ayda 199 Milyar TL Ciro, 11 bin 57 Mağaza
6
Ahlat'ta "Kunduz Süper Ay" Van Gölü'nde Yakamoz Şöleni
7
Kapadokya'da 'Kunduz Süper Ay' Peribacalarını Kartpostala Çevirdi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi