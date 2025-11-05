Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü

Şüpheli T.K. yakalandı, ele geçen eşyalar sahibine teslim edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım tarihinde Çayırova ilçesinde meydana gelen 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili başlattıkları çalışmayı sonuçlandırdı.

Yapılan araştırmada olayın, daha önce 5 ayrı suç kaydı bulunan T.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, 4 Kasım tarihinde Çayırova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Yapılan sorgulamada T.K.'nin ayrıca 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

