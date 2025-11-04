Kocaeli Çayırova'da 4 Katlı Binada Kolon Çatlağı — Aileler Tahliye Etti

Kocaeli Çayırova'da 4 katlı binanın zemin katındaki kolonlarda çatlak oluştu. Aileler tedbir amaçlı evi boşalttı; teknik rapor yaklaşık bir hafta içinde açıklanacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 00:25
Olay ve ilk değerlendirme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Çayırova Mahallesi 5216 Sokak adresindeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan dükkanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Kolonlardan daha önce büyük bir gürültü geldiği ve bunun ardından parçalanmalar meydana geldiği bildirildi.

Durumu bildiren bina sakinlerinin çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, polis ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler binada detaylı inceleme yaptı; ilk belirlemelere göre yapısal hasar tespit edildi.

İnceleme süreci ve teknik rapor

Yetkililer, binaya ilişkin kesin sonucun hazırlanacak teknik rapor ile belirleneceğini bildirirken, raporun yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacağı ifade edildi. Raporun sonucuna göre binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine karar verilecek.

Sakinlerin kararı ve tahliye

Resmi bir tahliye kararı verilmemiş olmasına rağmen, bina sakinleri can güvenliği endişesiyle kendi imkanlarıyla evi terk etme kararı aldı. Dükkan sahibi Ahmet Akengin yaşananları şöyle anlattı:

"Balıkesir Sındırgı depreminde kolonlardan birinde büyük bir kopma olmuştu. O zaman sıva çatlağı sandım ama bugün yine büyük bir çatırtı duyduk. Kolonun parçalarının koptuğunu, tavanda ve kirişlerde çatlaklar oluştuğunu gördüm. Belediyeyi aradım, ekipler geldi, inceleme yaptılar. Raporun bir hafta sonra çıkacağını söylediler. Yetkililer şu an için tahliye kararı vermedi ama biz vicdanımızın sesini dinleyip binayı boşaltıyoruz"

Yerleşim durumu

Binada toplam 2 dairede 2 aile yaşadığı, bunlardan birinin 5 kişilik ailenin yakınlarının yanına taşındığı, diğer kiracıların ise İstanbul’a gittiği öğrenildi. Yetkililer, raporun sonuçlanmasının ardından atılacak adımlar hakkında açıklama yapacak.

