Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah çıkan ev yangınında 2 yaşındaki Ersin A. hayatını kaybetti; anne, baba ve iki çocuk dumandan etkilendi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:58
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti

Kocaeli Çayırova'da Ev Yangınında 2 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah saat 07.30'da bir evde çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Ersin A. hayatını kaybetti. Olayda anne, baba ve iki çocuğun dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangının çıktığı yer ve müdahale

Yangın, Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında başladı. Yangını fark eden anne H.A. ve baba T.A., evde bulunan üç çocuğu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılanlar

Sağlık ekipleri, olay yerinde 2 yaşındaki Ersin A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dumandan etkilenen anne H.A., baba T.A. ile çocuklar Y. (3) ve E.T. (4) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ailenin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İddia edilen yangın nedeni ve soruşturma

Yangının, 4 yaşındaki E.T.'nin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
3
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
4
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
5
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
6
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de