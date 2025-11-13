Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti

Kocaeli Çayırova'da Ev Yangınında 2 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah saat 07.30'da bir evde çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Ersin A. hayatını kaybetti. Olayda anne, baba ve iki çocuğun dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangının çıktığı yer ve müdahale

Yangın, Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında başladı. Yangını fark eden anne H.A. ve baba T.A., evde bulunan üç çocuğu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılanlar

Sağlık ekipleri, olay yerinde 2 yaşındaki Ersin A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dumandan etkilenen anne H.A., baba T.A. ile çocuklar Y. (3) ve E.T. (4) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ailenin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İddia edilen yangın nedeni ve soruşturma

Yangının, 4 yaşındaki E.T.'nin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

