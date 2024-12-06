Kocaeli Çayırova'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Kocaeli Çayırova'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay, fabrikada kimsenin olmadığı bir sırada, henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının bildirilmesinin ardından, bölgeye itirafiyenin ekipleri gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın fabrikada bazı hasarlara yol açtı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak, yetkililerin soruşturma başlattığı ve detayların önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.