Kocaeli Çayırova'da Oto Tamirhanesinde Yangın: Tamirhane Kullanılamaz, 2 Araç Hasarlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oto tamirhanesinde yangın
Çayırova Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki olay
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken iş yerinde zaman zaman patlamalar yaşandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangında tamirhane kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu.