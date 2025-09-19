Kocaeli Çayırova'da Oto Tamirhanesinde Yangın: Tamirhane Kullanılamaz, 2 Araç Hasarlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; tamirhane kullanılamaz hale geldi, 2 araç hasar gördü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:46
Kocaeli Çayırova'da Oto Tamirhanesinde Yangın: Tamirhane Kullanılamaz, 2 Araç Hasarlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oto tamirhanesinde yangın

Çayırova Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki olay

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken iş yerinde zaman zaman patlamalar yaşandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangında tamirhane kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL
2
Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus
3
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'
4
Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı
5
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu
6
Yerli Arıtma Teknolojisiyle Marmara'da Azot ve Fosfor Kirliliğine Çözüm
7
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği