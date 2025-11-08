Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşünde meydana gelen kazada iki yaya yaralandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı. Dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarpan araç, çarpmanın etkisiyle refüje çıktı ve durabildi.

Çarpmanın etkisiyle iki yaya yola savruldu. Olay, Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve her iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YAYALARA ÇARPARAK REFÜJE ÇIKTI. MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.