Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli Çayırova'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarparak refüje çıktı; 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:00
Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşünde meydana gelen kazada iki yaya yaralandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı. Dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarpan araç, çarpmanın etkisiyle refüje çıktı ve durabildi.

Çarpmanın etkisiyle iki yaya yola savruldu. Olay, Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve her iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

