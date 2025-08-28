Kocaeli Çayırova'da zifte saplanan yavru köpek Zift yeni yuvasına kavuştu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zifte saplanmış halde bulunan yavru köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi sürecinin ardından bulan kişiler tarafından sahiplendirildi.

Tedavi ve sahiplendirme süreci

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan merkeze gelen Alparslan Toptaş ile arkadaşı Adem Eroloğlu, yetkililerle yapılan görüşmenin ardından tutanak karşılığında "Zift" adlı köpeği sahiplendi. Yetkililer, yavru köpeğe pasaport çıkararak teslim etti.

Yetkililer ve yeni sahiplerin açıklamaları

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zift'e tüm ekibin sevgi gösterdiğini ve tedavisini yaptığını" söyledi ve köpeğin yeni sahibiyle birlikte güzel günler geçireceğine inandığını belirtti.

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Erdi Tütüncü ise, unutulmayacak bir hikayesi olan Zift'i yeni yuvasıyla buluşturduklarını ifade ederek, "Bir yandan ondan ayrılmanın verdiği hüzün varken bir taraftan da yuvasıyla buluşturmanın, iyi insanlarla buluşturmanın, onu tekrar hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu buraya getirip daha sonrasında da sahiplendirmek gibi bir tavır sergileyen arkadaşlarımızla da daha güzel ömrü olacak." dedi.

Köpeği sahiplenen Adem Eroloğlu, köpek yavrusunu zifte bulanmış halde getirdiklerini anlatarak, "Hocalarımıza teşekkür ederiz. Eli, ayağı, ağzı, kulakları tamamen zift kaplıydı. Getirdiğimizde hiçbir umudumuz yoktu ama şimdi geldiğimizde kendisini bayağı toparlamış ve temizlenmiş şekilde gördük. Motivasyonu yerinde, eğlenceli bir çocuk haline gelmiş." ifadelerini kullandı. Alparslan Toptaş da Zift'in tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zift artık yeni ailesiyle bakım ve sevgi dolu bir hayata başladı; merkez yetkilileri de benzer vakalarda toplum desteğinin önemine dikkat çekti.