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Kocaeli Cinayet Davasında Mütaala Açıklandı

Kocaeli'de bir cinayet davasında Cumhuriyet savcısı, 3 sanığın toplam 45 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:16
Kocaeli Cinayet Davasında Mütaala Açıklandı

Kocaeli'deki Cinayet Davasında Mütaala Verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen bir cinayet davasında, Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaası açıklandı. Sanıklar, 12 yıldan 45 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezası talebiyle karşı karşıya kaldılar.

Olayın Detayları ve Duruşma Süreci

Gölcük'teki oto yıkamacıda, Abdürrahim Bozboğa isimli bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili duruşma, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Müşteki sanık M.A.U. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Tanık İfadeleri

İçkili restoranda kasa görevlisi olarak çalışan tanık Y.E, olaya tanıklık ettiğini belirterek, Bozboğa'nın olay günü restorana geldiğini ve bir garsonla oturduğunu anlattı. Y.E, Bozboğa'nın kendisine tokat attığını ve bu sebeple garsonların olayı yatıştırmak için Bozboğa'yı dışarı çıkardığını ifade etti.

Y.E, durumu M.A.U.'ya sorduğunda, M.A.U.'nun Bozboğa'nın kendisine sopa ile vurduğunu ve silah çektiğini söylediğini dile getirdi. Olay sonrası M.A.U.'nun kendisini hastaneye götürdüğünü belirten Y.E, maktulden şikayetçi olmadığını açıkladı.

Mütalaa ve Talepler

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık M.A.U. için 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar U.S. ve S.Y.'nin ise Bozboğa'nın M.A.U.'ya yönelik yaralama eylemlerine katıldıkları ve çeşitli suçlardan hapis cezası istemiyle yargılandıkları ifade edildi. Söz konusu sanıkların 18 yıl 3 aydan 45 yıl 9 aya kadar hapis cezası almaları bekleniyor.

Mahkeme Kararları

Mahkeme, savcının mütalaasına karşı savunma için taraf avukatlarına süre verilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 7 Haziran 2023 tarihinde Gölcük'te meydana geldi. M.A.U. ve Abdürrahim Bozboğa arasında çıkan kavga sonrasında Bozboğa bıçakla yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. M.A.U. tutuklanmış, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, M.A.U. hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme', U.S. ve S.Y. hakkında ise 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yağma' suçlarından cezalandırma talep etti.

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