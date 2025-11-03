Kocaeli Darıca'da Kolonlarda Çatlak Oluşan 3 Katlı Bina Boşaltıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlak tespit edilen 3 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı; 15 kişi Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 19:22
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ekipler inceleme yaptı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan 3 katlı ve 4 daireli apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta gerçekleşti. İhbardan sonra bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler sokakta güvenlik önlemleri alarak binada detaylı inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda, kolonlarda çatlaklar görülen bina için mühürleme kararı verildi.

Binadan tahliye edilen 15 kişi, Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerine yerleştirildi. Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin devam ettiğini ve incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme ile bir yol haritası belirleneceğini bildirdi.

