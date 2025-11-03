Kocaeli Darıca'da kolonları çatlayan bina tahliye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlaklar tespit edilen 3 katlı bir yapı, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokaktaki binada meydana geldi. İkamet eden vatandaşların kolonlarda çatlama oluştuğunu fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda binanın mühürlenmesine karar verildi. Zabıta ekipleri binayı mühürlerken, binada yaşayan 4 aileden 15 kişi önlem olarak Balyanoz koyundaki belediye tesislerine götürüldü.

Binada yaşayan Mürsel Çiftçi, yapının yaşının 40’ın üzerinde olduğunu belirterek, 'Çatlama izlerini yeğenimiz görmüş. Sıvalarda da çatlak oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız' dedi.

Ayrıca, boşaltılan binanın yanındaki binada da çeşitli çatlakların oluştuğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 29 Ekim tarihinde 7 katlı bir bina yıkılmıştı. Binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Olay sonrası bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmış; uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları sürüyor.

