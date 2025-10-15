Kocaeli Darıca'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Seher Sokak'ta kontrolden çıkan 22 ACB 069 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü Mert A. ve Toprak Ayhan Ş. yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 21:55
Kaza Piri Reis Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleşti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mert A. idaresindeki 22 ACB 069 plakalı otomobil, Piri Reis Mahallesi Seher Sokak üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Toprak Ayhan Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

