Kocaeli Darıca'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Kaza Piri Reis Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleşti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mert A. idaresindeki 22 ACB 069 plakalı otomobil, Piri Reis Mahallesi Seher Sokak üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Toprak Ayhan Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.