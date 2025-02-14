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Kocaeli'de 1.3 Milyonluk Akü Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de akü hırsızlığı şüphesiyle yakalanan M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:15
Kocaeli'de 1.3 Milyonluk Akü Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Akü Hırsızlığı Olayı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerindeki akülerin çalınması üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan 5 adrese ait akülerin çalındığına dair bir ihbar alarak harekete geçti.

Şüpheli Yakalandı

Ekipler, düzenledikleri operasyon sonucunda, çalınan aküleri ele geçirerek M.G. isimli zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, M.G. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldığı hakimlikte hakkında yapılan tutuklama talebi kabul edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, Kocaeli'deki güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

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