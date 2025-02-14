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Kocaeli'de 1 Milyon 300 Bin Lira Değerinde Akü Hırsızlığına Operasyon

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:53
Kocaeli'de 1 Milyon 300 Bin Lira Değerinde Akü Hırsızlığına Operasyon

Kocaeli'de Akü Hırsızlığı Operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit'teki 5 adresten akülerin çalındığı ihbarı üzerine hızla çalışma başlattı.

Şüpheli Yakalandı

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen M.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak çalınan akülerin de ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

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