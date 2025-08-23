DOLAR
Kocaeli'de 11 Yaşındaki Yakup Akkuzu, 5 Ayda Hafız Oldu

Kocaeli İzmit'te 11 yaşındaki Yakup Akkuzu, Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda başladığı hafızlık eğitimini 5 ayda tamamladı.

İzmit ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Yakup Akkuzu Kur'an-ı Kerim'i sadece 5 ayda ezberleyerek dikkat çekti. 6. sınıfa geçen 11 yaşındaki Akkuzu, geçen yıl eylül ayında Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitime başladı.

Kurs ve eğitim süreci

Kurs yetkilileri, Akkuzu'nun ezber yeteneğinin fark edilmesinin ardından kendisine özel bir program uygulandığını ve bu program kapsamında mart ayının sonunda hafızlığa başladığını aktardı. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayan Akkuzu, ailesi ve hocalarının takdirini kazandı.

Kursun dernek başkanı Kadir Çelikiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurstaki imkânları ve eğitim sistemini anlattı: "20 derslik, 40 yatakhane, 2 çok amaçlı salon, halka açık cami, yemekhane, oyun alanları, bilgisayar odaları, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı alanların bulunduğu kursta, 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi."

Çelikiz, öğrencilerin yazılı ve sözlü mülakatlarla 2 aylık oryantasyon sürecinden sonra hafızlık proje sınıflarına alındıklarını belirterek, "O sınıflarda hem akademik eğitim veriliyor hem de hafızlık eğitimine devam ediyorlar. Öncesinde yüzüne eğitim alıyorlar. Yaklaşık 8 ay gibi bir süre, çocuklarımız elifbadan başlıyorlar, Kur'an-ı Kerim'e geçiyorlar. Yüzüne eğitimini, talim, tecvit, temel dini bilgiler derslerini alıyorlar. Hafızlık hazırlık süreçlerine başlıyorlar. Buradaki süreçlerinde başarılı olurlarsa hafızlık eğitimi için hafızlık sınıflarına geçiş yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelikiz, ortalama hafızlık süresinin yaklaşık 15 ay olduğunu söyledi ve Akkuzu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Yakup Akkuzu'nun hafızlık denemesinde ezberleri rahat yapmasıyla hocasının dikkatini çektiğini kaydetti. Akkuzu'yu '"olağanüstü bir yetenek"' olarak tanımlayan Çelikiz, şöyle devam etti: "Allah nazarlardan saklasın. Allah anne babasından, hocasından razı olsun. Hafızlık yaparken 'üstün kabiliyetli' dediğimiz öğrenciler oluyor ama bunun en normali 6 ay gibi bir süredir. 6, 7, 8, 9 ay gibi sürede hafız olan öğrencilerimiz oldu ama Yakup'un normal ders günlerini sayarsak 100 gün gibi bir sürede Yakup hafızlığını tamamladı. 5 ay ifadesi içerisinde ramazan ve kurban bayramları tatilleri var, hafta sonu tatilleri var. Bunları da dahil ederek 5 ayda tamamladı. Kursumuzda böylece Yakup 61. hafızımız oldu."

Çelikiz ayrıca kurslarında hafızlığı tamamlanan öğrenciler için pasta kestiklerini ve hafızlara çeşitli hediyeler verdiklerini belirtti.

Yakup'un hedefi

Yakup Akkuzu, kurstaki eğitimlere elifba ile başladığını ve hocasının desteğiyle süreci tamamladığını anlattı. Daha sonra hafızlık dönemine geçtiğini söyleyen Yakup, hocasının ders verirken kendisini takip ettiğini ve hızlı ezberlediğini fark ettiğini belirtti.

Yakup, küçüklüğünden beri hafızlık isteğinin olduğunu ve ailesinin desteğiyle bu yönde eğitim aldığını şu sözlerle aktardı: "Hafızlık sürecinde zorlandığım anlar oldu ama yine de pes etmedim ve çalışmaya devam ettim. Yapamadığım sayfalar oldu. Üstüne üstüne gittim. Büyüyünce Kur'an kursu öğreticisi olmak istiyorum. Ben de hafız yetiştirmek istiyorum. Hem ahirette hem de dünyada bize yararı olur."

