Kocaeli’de 158 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Gölcük’te düzenlenen operasyonda büyük çaplı kaçakçılık şüphesi çökertildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda önemli bir baskın gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde 12 Kasım 2025 tarihinde yapılan aramalarda; 158 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 588 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler devam ediyor.

