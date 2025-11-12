Kocaeli’de 158 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 158 bin içi tütünle doldurulmuş makaron ve 588 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 19:10
Kocaeli’de 158 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Kocaeli’de 158 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Gölcük’te düzenlenen operasyonda büyük çaplı kaçakçılık şüphesi çökertildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda önemli bir baskın gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde 12 Kasım 2025 tarihinde yapılan aramalarda; 158 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 588 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler devam ediyor.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA GÖLCÜK’TE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı