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Kocaeli'de 16 Yıl Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü S.U. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:47
Kocaeli'de 16 Yıl Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlü Kişi Yakalandı

Kocaeli'de, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü S.U. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Yürütülen operasyon kapsamında, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U., jandarma tarafından ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından derhal cezaevine teslim edilmiştir.

Kocaeli'de, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Kocaeli'de, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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