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Kocaeli'de 172.7 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı

Kocaeli, 2023'te 172.7 milyon metreküp atık su arıtarak çevre koruma çalışmalarına hız verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:04
Kocaeli'de 172.7 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı

Kocaeli'de Atık Su Arıtma Rekoru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılında 23 atık su arıtma tesisinde toplam 172,7 milyon metreküp atık su arıttı. Bu başarı, çevre koruma ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Tehdidi

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, son yıllarda artan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle deniz sıcaklıklarının yükseldiği ve atık suların ayrımı yapılmadan denize bırakılmasının Marmara Denizi'ni tehdit ettiği vurgulandı.

İSU Genel Müdürlüğü’nün Hedefleri

İSU Genel Müdürlüğü, bölgedeki su kaynaklarını en verimli şekilde kullanma, kayıp-kaçak oranlarını azaltma ve bir damla atık suyu dahi arıtmadan denize bırakmama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte. Açıklamada, “Türkiye’de örnek bir kurum olan İSU Genel Müdürlüğü, yüzde 100 atık su arıtma tesisleri ile evsel atık suların tamamını arıtıyor ve doğaya temiz bir şekilde deşarj ediyor.” denildi. Marmara Denizi’nin korunması açısından bu çalışma, bölgedeki diğer şehirler için de büyük önem taşıyor.

İleri Biyolojik Arıtma Hedefi

İSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezinden kırsal alanlara kadar tüm bölgelerde kanalizasyon altyapı ağlarıyla çalışarak yeni atık su arıtma tesisleri inşa ediyor. 23 ayrı tesis ile yüzde 73 oranında ileri biyolojik ve yüzde 100 biyolojik atık su arıtma gerçekleştiriyor. Mevcut tesislerde ileri biyolojik arıtma çalışmaları devam etmekte ve bu sayede İSU, Türkiye'de ilk yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan büyükşehir belediyesi olma hedefini gütmektedir.

Geri Kazanım ile Su Tasarrufu

2024 yılı itibarıyla, arıtılan 172,7 milyon metreküp atık suyun 17 milyon 184 bin 704 metreküpü sanayi tesisleri ve yeşil alanların sulanmasında geri kazanım suyu olarak kullanıldı. Bu sayede içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltıldı.

Arıtılan atık sulardan çıkan 101 bin ton çamur ise bertaraf edildi. Bu çalışmalar, çevreye duyulan duyarlılığının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği 23 atık su arıtma tesisinde geçen...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği 23 atık su arıtma tesisinde geçen yıl 172,7 milyon metreküp atık su arıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği 23 atık su arıtma tesisinde geçen...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği 23 atık su arıtma tesisinde geçen yıl 172,7 milyon metreküp atık su arıtıldı.

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