Kocaeli'de 2 Hükümlü Yakalandı: 16 Yıldan Fazla Hapis Cezası

Kocaeli'de Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişileri yakalamak için İzmit ve Çayırova ilçelerinde yoğun bir çalışma yürüttü.

Yakalanan Hükümlüler

Düzenlenen operasyonlarda, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ö. yakalandı. Aranan şahısların, mahkeme kararları doğrultusunda cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildiği bildirildi.