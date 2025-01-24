Kocaeli'de 2 Milyonluk Hırsızlık: 3 Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Kocaeli'de Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen ev hırsızlığı olayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. 24 Eylül 2024'te bir evden 2 milyon değerinde eşya çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Yapılan kapsamlı inceleme ve araştırmalar sonucunda hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen 4 zanlının kimlikleri tespit edildi. Zanlılardan M.B.'nin farklı bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunun anlaşılması dikkat çekerken, diğer şüpheliler E.G, E.Ç. ve H.Ç.G. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelilerin adresinde gerçekleştirilen aramada, iki firari hükümlü de yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.G, E.Ç ve H.Ç.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olay, Kocaeli'de gerçekleşen büyük hırsızlık davalarında dikkat çeken bir gelişme olurken, hırsızlıkla mücadele çalışmalarının hızla devam ettiğini göstermektedir.