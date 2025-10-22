Kocaeli'de 2 Ton Kıyılmış Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de operasyon: İzmit'te 109 çuvalda toplam 2 ton kıyılmış kaçak tütün ve 107 elektronik sigara ele geçirildi; 3 şüpheli işlem gördü.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 21:36
İzmit'te gerçekleştirilen operasyonda 109 çuval ve 107 elektronik sigara bulundu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında İzmit ilçesindeki bir iş yerine ve durumundan şüphelenilen tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda 109 çuvalda toplam 2 ton kıyılmış kaçak tütün ile 107 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliye adli, 1 zanlıya idari işlem yapıldı.

Kocaeli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

