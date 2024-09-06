Kocaeli'de 21. İmam Hatipliler Kurultayı Buluşması

ÖNDER'in Geleneksel Kurultayı Kocaeli'de Toplanıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, her sene düzenlediği İmam Hatipliler Kurultayı'nın 21'incisini, 7-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirecek.

Detaylar ve Ev Sahipliği

Bu yıl Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından ev sahipliği yapılacak olan etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Derneğin yaptığı açıklamaya göre, kurultaya Türkiye'nin farklı illerinden gelen toplam 2 bin 500 katılımcı, akademisyenler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılacak.

Kurultayda Neler Tartışılacak?

Kurultayda, geçmiş yıllarda yapılmış değerlendirmeler ışığında, geleceğe yönelik bir yol haritası belirlenecek. Ayrıca, her yıl belirlenen 'yılın şiarı' bu yıl da açıklanacak.

Yılın Şiarı ve Eğitim Planlamaları

2015 yılından itibaren 'Nitelikli Yenilik' ile başlayan ve birçok farklı kavram ile devam eden yılın şiarı geleneği, bu sene de sürdürülecek. Bu bağlamda yeni eğitim-öğretim dönemi için plan ve programlar hazırlanarak, okullar ve derneklerde çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Sonuç Bildirgesi

Kurultay, tüm bu değerlendirmelerin ardından sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.