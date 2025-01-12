Kocaeli'de 23 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Ele Geçirildi

Kocaeli'de, hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde yürütülen arama çalışmaları sonucunda, bir süredir firarda olan C.D. isimli şahıs ele geçirildi.

Hakkında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D., gerçekleştirilen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.