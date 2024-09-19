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Kocaeli'de 25 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:30
Kocaeli'de 25 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Yakalandı

Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Detaylar ve Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamalarda, söz konusu kaçak akaryakıtın bulunduğu iş yerinde yapılan arama sonucu bu büyüklükte bir miktarın ele geçirildiği belirtildi. Operasyon sırasında bir şüpheli de gözaltına alındı.

Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir yer tutarken, yetkililer halkın güvenliğini sağlamak ve yasadışı faaliyetleri önlemek adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

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