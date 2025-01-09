Kocaeli'de 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan T.K.'nın İzmit'te bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, polisin düzenlediği operasyon ile zanlı gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Böylece 26 yıllık firar, adaletin yerini bulmasıyla sonlanmış oldu.